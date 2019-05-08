مصادر الشرق الاوسط:جلسة الحكومة لم تبحث تعويضات ومخصصات العسكريين

أعلنت مصادر وزارية لـ"الشرق الأوسط" أن النقاش الذي دار أمس داخل ​الحكومة​، تمحور حول رواتب المتقاعدين المدنيين، وتم الاتفاق على أن تخضع الضريبة لمبدأ الشطور، أي أن تكون تصاعدية، في حين تم إرجاء موضوع تعويضات ومخصصات العسكريين إلى اليوم.

وكان وزير الإعلام ​جمال الجراح​ قد أشار بعد انتهاء الجلسة، إلى ان "النقاش استكمل بالمواد القانونية، وقد مررنا تقريباً على كافة المواد التي كانت قيد البحث أو معلقة، وغداً (اليوم) سنستأنف دراسة المواد، على أمل أن ننتهي نهائياً من المواد القانونية وندخل بالأرقام. ونأمل أن ننتهي يوم الجمعة أو قبله من موضوع ​الموازنة​". وأضاف: "الأمور جيدة جداً، والنقاش الحاصل مسؤول وبالأرقام. هناك بعض المعطيات المالية والأرقام التي سنطلبها من ​مصرف لبنان​ والأجهزة العسكرية لكي تتم دراستها وتحليلها لاتخاذ القرارات بخصوص المواد التي عُلقت (أمس) وأٌجلت إلى اليوم أو غداً. وقال الجراح: «الأجواء جيدة، وأعتقد أنه حصل أيضاً انفراج على صعيد الإضرابات، وبعض المضربين لم نعرف لماذا أضربوا حتى الآن".