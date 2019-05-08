إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- عاشور أبوسالم:

أصيب خمسة أشخاص في حادث تصادم بين سيارة تريلا وسيارة جامبو بنزلة الطريق الإقليمي بتلوانة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وانقلاب السيارة النقل الثقيل من أعلى الكوبري.

وقال الدكتور أمجد عبد الحميد، مدير مرفق إسعاف المنوفية، إنه تلقى إخطارًا بوقوع حادث تصادم نزلة الطريق الدائري الإقليمي بقرية تلوانة التابعة لمركز الباجور، على الفور تم الدفع بثلاث سيارات اسعاف الى مكان الحادث وتبين إصابة خمسة في الحادث بإصابات مختلفة.

تم نقل اثنين من المصابين إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي لخطورة حالتهم ونقل الباقي إلى مستشفى الباجور العام، وجاري عمل اللازم لهم، فيما تواصل قوات الشرطة العمل على فتح الطريق وإزالة آثار الحادث.