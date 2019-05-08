إنهاء طلبات حفر الآبار السطحية وخفض إيجار أراضي حظائر الماشية بالوادي

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أعلن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، مساء الثلاثاء، عن خفض سعر إيجار الأراضي المخصصة لإقامة حظائر للماشية من ٥٠٠ جنيه شهريا إلى ٥٠٠ جنيه سنويا وذلك بشرط التزام أصحابها بالنشاط المحدد وهو تربية الماشية.

أكد الزملوط، أنه وجه الجهاز التنفيذي بالمحافظة، بسرعة تولي مصلحة الري إنهاء طلبات حفر الآبار السطحية للأراضي المملوكة للأهالي أو المقنن وضعها.

كما وجه المحافظ، بتوحيد ألوان دهان واجهات المباني بمنطقة عين مطلة وحي الزهور علي أن تتحمل المحافظة ٥٠٪من التكلفة وذلك بمعرفة شركة متخصصة لإضفاء مظهر جمالي للمدينة.

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وقرر الزملوط، السماح للأهالي ببناء حظائر الماشية بالارتفاع المسموح دون اشتراط الحصول على تصريح الطيران.

واستجابة لتضرر أهالي المنطقة، وجه المحافظ بفتح ممر أمام شرطة الترحيلات لمرور الأهالي مع الاحتفاظ بآليات التأمين اللازمة، وكذلك خفض أصوات شاشة العرض الموجودة بالممشى السياحي شمال مدينة الخارجة منعا لإزعاج سكان المنطقة.

كما وجه المحافظ الوحدة المحلية لمركز الخارجة، بسرعة توصيل خط مياه لمنطقة الحظائر خلال أسبوع بشرط تركيب عدادات لحصر الاستهلاك، مؤكدًا على سرعة عرض تقرير لجنة بحث موقف أرض عين مطلة خلال أسبوع من تاريخه، وبحث استغلال الأراضي التي جري ازالة الحظائر منها في الأنشطة والأغراض المختلفة بعد دخولها الحيز العمراني.

جاء ذلك علي خلفية لقاء محافظ الوادي الجديد، مع وراد مسجدي "الأستقامة، والسيدة عائشة"، بمدينة الخارجة، للوقوف علي مطالب الأهالي وحل مشكلاتهم.