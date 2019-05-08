بومبيو يشدد في العراق على ضرورة ضمان سلامة العسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه أكد للرئيس العراقي برهام صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الحاجة إلى ضمان سلامة الأفراد الدبلوماسيين والعسكريين الأمريكيين في البلاد، وذلك خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها للعراق مساء الثلاثاء.

وذكر بومبيو على تويتر أن الاجتماعات مع المسؤولين العراقيين تم التركيز فيها على "تعزيز صداقتنا وتسليط الضوء على حاجة العراق إلى حماية المنشآت الدبلوماسية وأفراد التحالف".

وتأتي زيارة بومبيو إلى العراق بعد ما قاله هو ومسؤولون آخرون خلال اليومين الماضيين إن هناك مخططات إيرانية غير محددة لإلحاق الضرر بالمصالح الأمريكية في المنطقة.

وأشار بومبيو إلى أن قوات أمريكية وقوات متحالفة موجودة في العراق ضمن التحالف الدولي الخاص بالتصدي لتنظيم داعش "لضمان أن يظل التنظيم المتطرف مهزوما" في البلاد.