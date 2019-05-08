قتيل وسبعة جرحى في إطلاق نار بمدرسة في كولورادو الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

لقي شخص حتفه وأصيب سبعة آخرون جراء إطلاق نار في مدرسة بولاية كولورادو الأمريكية.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن الشرطة، أنه تم اعتقال شخصين يشتبه في أنهما أطلقا النار بالمدرسة.

وأفادت الشرطة بأنه تم إغلاق المدرسة ومدارس أخرى في محيطها، على خلفية الحادث.

ولم يتضح بعد الدافع وراء إطلاق النار.