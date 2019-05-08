حكومة الوفاق الليبية تنفي سقوط طائرة تابعة لها

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس - (د ب أ):

نفى المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، العقيد طيار محمد قنونو في تصريح مقتضب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) صباح اليوم الأربعاء سقوط أي طائرة عسكرية تابعة لقوات حكومة الوفاق أمس الثلاثاء.

وفي الشأن ذاته، أكدت غرفة العمليات المشتركة التابعة لحكومة الوفاق في تصريح لموقع "عين ليبيا" الإخباري أن قواتها لم تفقد أي طائرة حربية من أسطولها الجوي ، موضحةً أن "قوات (قائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي المشير خليفة) حفتر تُحاول تعويض خسارتها على الأرض بأي نصر إعلامي حتى لو كان مفبركاً".

وأضافت الغرفة في تصريحها أن ما وصفته بـ "ادّعاء قوات حفتر بإسقاط طائرة" ليس الأول، وقالت: "لقد سبق وأن أعلنت قوات حفتر في أكثر من مناسبة عن إسقاط طائرات ووجود طيارين أجانب ولكن هذه الادعاءات قد تم دحضها بعد ظهور أحد هؤلاء الطيارين في الولايات المتحدة بعد إعلان إعلام حفتر بساعات عن وجود الطيار ضمن صفوف قوات الغرفة".

وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أعلن أمس الثلاثاء في بيان متلفز عن سقوط طائرة من طراز (إف 1) تابعة لحكومة الوفاق يقودها طيار برتغالي وقع في أسرها، وأظهرت صوراً ومقاطع مصورة تبين التحقيق مع الطيار.