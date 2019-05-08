مقاتلات التحالف تستهدف معاقل الحوثي في صعدة

استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعزيزات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة صعدة شمال اليمن. وذكر موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن الغارات الجوية استهدفت تعزيزات للميليشيا في مديريتي كتاف وباقم. وطالت الغارات عددًا من الأطقم والآليات تقل عناصر وأسلحة، كانت في طريقها إلى مواقع تمركز مليشيا الحوثي الإرهابية، وأسفر عنها مقتل وجرح العشرات من عناصرها، وتدمير أطقم وآليات وأسلحة متنوعة.

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