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إطلاق نار داخل مدرسة في الولايات المتحدة

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أصيب 7 أشخاص على الأقلّ بجروح في إطلاق نار حصل الثلاثاء داخل مدرسة في مدينة دنفر بولاية كولورادو في غرب الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت الشرطة، مشيرة إلى أنّها

ما زالت تطارد مطلق أو مطلقي النار.

وقال قائد شرطة ضاحية دوجلاس في تغريدة على تويتر إنّ "الوضع لا يزال يتطوّر"، مشيراً إلى

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أنّ عناصره ما زالوا يطاردون مطلق أو مطلقي النار.

وبحسب تقارير لوسائل إعلام أمريكية، فإن مطلقي النار في المدرسة عددهم ثلاثة تم القبض على اثنين منهم ولا يزال الثالث طليقاً.

وتستقبل المدرسة تلامذة من صفوف رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية.

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