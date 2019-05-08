أفاد مركز معلومات فلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الإحتلال الإسرائيلي هدمت خلال شهر أبريل الماضي، 51 منشأة سكنية وتجارية لمواطنين فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.
وقال مركز معلومات “وادي حلوة” بسلوان (جنوب المسجد الأقصى)، في تقرير نشره اليوم، إن بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس صعدت خلال الشهر المنصرم من عمليات الهدم في المدينة، تحت ذريعة “البناء دون ترخيص”، في وقت تفرض فيه شروطا باهظة التكاليف للحصول على “رخصة بناء”.
ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن 3658 من المستوطنين والطلبة اليهود قاموا باقتحام المسجد الأقصى خلال الشهر ذاته.
وأوضح أن شرطة الاحتلال قامت مطلع الشهر الماضي بملاحقة الشبان الذين يفتحون مصلى “باب الرحمة” داخل الأقصى، واعتقلت خمسة مقدسيين وأبعدتهم عن المسجد.
ورصد المركز قيام سلطات الاحتلال بإصدار 18 قرار إبعاد عن الأقصى للفلسطينيين من القدس، بينهم سيدة، كما أصدرت قرارا يقضي بمنع شابين مقدسيين من السفر لخارج البلاد.
وذكر التقرير أن قوات الاحتلال نفذت خلال أبريل الماضي 130 حالة اعتقال في القدس، من بينهم 4 أطفال و45 قاصرا، وامرأتان، كما أصدر وزير الداخلية في حكومة الاحتلال قرارا بسحب هويتي أسيرين مقدسيين.
كانت هذه تفاصيل خبر التهويد مستمر.. إسرائيل تهدم 51 منزلا ومتجرا يمتلكها فلسطينيون بالقدس المحتلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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