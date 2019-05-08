رضوان بن عبد السلام : لناقطع البصل بعدما وصل ثمنه ل10 دراهم

دعا الداعية رضوان بن عبد السلام، مع بداية شهر رمضان، إلى مقاطعة شراء البصل، بعدما بلغ ثمنه 10 دراهم للكيلو غرام الواحد.

ونشر بن عبد السلام، تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام ، قال من خلالها إن ثمن البصل وصل ل10 دراهم للكيلو غرام الواحد، داعيا إلى تجريب سلاح المقاطعة، لإرغام بائعيه على تخفيض ثمنه.

وكتب بن عبد السلام :” أجي نجربو نعملو مقاطعة البصل، وبعد ذلك والله حتا يرجع البصل 3 دراهم للكيلو”.

وسلط نفس المتحدث الضوء على الدور الذي لعبته مقاطعة المغاربة لمنتوجات 3 شركات السنة الماضية، إذ أضاف :”.”أنتوما شفتو كيفاش المقاطعة خلات شركات كبيرة ترتعد وتخاف من قوة المقاطعة وانتشارها”.

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وأضاف بنعبد السلام :” راه هو غا البصل ماشي الأوكسجين يمكننا الاستغناء عنه عقوبة لهاذ ولاد الناس لي باغين يبعيو لينا البصل بثمن لافوكا”، مضيفا وسم” خليه يخماج”.

يذكر أن الشعب المغربي لجأ السنة المنصرمة لمقاطعة منتوجات شركات سنطرال وأفريقيا وسيدي علي، بسبب غلاء منتجاتها واحتكار مالكيها لإنتاجها.