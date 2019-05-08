لاستقطاب الأطر.. أخنوش يستقطب بنكيين

دعت كاتبة الدولة في السياحة، لمياء بوطالب، حوالي 20 إطارا كبيرا في مجال المالية والأبناك، ونظمت عشاء على شرفهم في بيتها الكائن بمدينة الدار البيضاء.

وشهد اللقاء حضور عزيز أخنوش، وذلك في سياق مساعي التجمع الوطني للأحرار إلى استقطاب أطر من هذا النوع، وضمهم إلى صفوف قيادته.

وقالت الزميلة «إيكونومي إي أونتربريز»، التي كشفت الخبر، إن جلّ أطوار اللقاء تميزت بالإجماع حول الحصيلة «الكارثية» لتدبير الإسلاميين للشأن الحكومي، علما أن حزب الحمامة شارك في حكومتي بنكيران والعثماني، بل سيطر على أهم الوزارات وأكثرها ارتباطا بالتدبير المالي والاقتصادي.