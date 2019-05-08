الجيش الليبي: سلاح الجو يدمر 12 آلية ودبابة للمليشيات في طرابلس

دمر سلاح الجو التابع للقيادة العامة للجيش الليبي، الثلاثاء، عدة سيارات مسلحة ودبابة للمليشيات بمحاور القتال في العاصمة طرابلس.

وأوضح الجيش الليبي في بيان لغرفة عمليات القوات الجوية بالمنطقة الغربية أن الإصابات كانت مباشرة وغاية في الدقة خلال استهداف آليات المليشيات.



وكشف البيان، الذي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن سلاح الجو استهدف ودمر عربة "بي إم بي"، وهي آلية مسلحة للمليشيات ذات مدفع مضاد للطائرات "عيار 123" بالمنطقة الغربية من النادي الدبلوماسي قرب عين زارة جنوب شرقي طرابلس، وآلية أخرى قرب مفترق مفترق الطيوشة باتجاه مطار طرابلس العالمي.

وأشار البيان إلى استهداف 9 آليات ودبابة واحدة بمنطقة وادي الربيع، لافتاً إلى أن كل الطائرات عادت إلى قواعدها سالمة.

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وكانت دفاعات الجيش الوطني الليبي أسقطت، الثلاثاء، طائرة من طراز "F1" أثناء إغارتها على وحدات تابعة لـ"الجيش الوطني الليبي" بمحور الهيرة بطرابلس، وألقت القبض على الطيار، ليتبين للقوات أنه مرتزق أجنبي.

ومنذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي، تشن قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر هجوماً على المليشيات المسلحة في طرابلس، وقد أحرز الجيش تقدماً سريعاً في المواجهات مع المليشيات المسلحة في غرب البلاد، وسيطر على عديد من القرى والمناطق والمرافق العامة أثناء تقدمه نحو العاصمة من جميع المحاور.





