شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تناقش موازنة وزارة التنمية المحلية و4 محافظات الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اجتماعا يوم الأحد المقبل، لمناقشة طلب إحاطة بشأن عدم إدراج مدينة قوص بمحافظة قنا والقرى التابعة لها، بخطة توصيل الصرف الصحى المنفذة من خلال قرض برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر.

كما تناقش اللجنة مشكلة انتشار الفوضى فى محطة مترو حلوان نتيجة انتشار الباعة الجائلين والتوك توك، مما تسبب فى ارتكاب العديد من الجرائم وتعطيل الحركة المرورية بالمنطقة.

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بينما تجتمع لجنة الإدارة المحلية يوم الإثنين المقبل، لمناقشة مشروعى الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2019/ 2020، فيما يخص موازنة الإدارة المحلية لمحافظتى (جنوب سيناء والبحر الأحمر)، وفى يوم الثلاثاء تناقش مشروع الموازنة والخطة لمحافظتى (البحيرة والإسكندرية).

وخلال اجتماعها يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، تناقش اللجنة مشروعى الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2019/ 2020، فيما يخص موازنة وزارة التنمية المحلية.