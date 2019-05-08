في أول يوم رمضان.. كثرة الوصلات الإشهارية تزعج المشاهدين

ككل شهر رمضان، أزعجت كثرة الوصلات الإشهارية على القنوات الوطنية، المشاهدين في فترة الإفطار، وذلك لتخللها “السيتكومات” والبرامج المعروضة بشكل متكرر وممتابع لمدد زمنية طويلة.

واشتكى نشطاء على مواقع التواصل من سيل الاشهارات، التي عرضت على القناتين الأولى والثانية، وقت الافطار، معبرين عن انزاعجهم منها لكثرتها مقارنة مع المدة التي تعرض فيها البرامج الكوميدية.

وتشكل فترة الافطار في رمضان، وقت الذروة، ما يجعل الشركات تتهافت على مرور إعلاناتها في هذه الفترة، لكن كثرة الوصلات الاشهارية المعروضة في اليوم الأول من رمضان أزعجت المشاهدين بشكل وصفوه بأنه لا يطاق.

يذكر أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، اتخدت السنة الماضية قرار تغريم القناتين الأولى والثانية مبالغ مالية مهمة، بسبب خرقهما القوانين الخاصة ببث الوصلات الإعلانية، شهر رمضان إذ طالبت القناة الثانية بغرامة قدرها 3 ملايين درهم، فيما بلغت قيمة الغرامة المالية بالنسبة للقناة الأولى 800 ألف درهم