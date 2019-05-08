فرنسا.. مسلح مجهز بكاميرات ومتفجرات يحتجز عددا من الرهائن بمتجر للتبغ – صور

احتجز رجل مسلح عدد من الأشخاص كرهائن، اليوم الثلاثاء، في متجر لبيع السجائر قرب مدينة تولوز الفرنسية، حسب وسائل إعلام محلية.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن الحادث وقع في بلدة بلانياك في إقليم غارون العليا الفرنسية.

وأوضحت النيابة العامة في مدينة تولوز أن الرجل المسلح يحتجز أربعة رهائن، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن احتجاز خمسة أشخاص من قبل الرجل المسلح.

وأكدت بلدية بلانياك أن جميع الطرق المؤدية إلى المتجر تم إغلاقها من قبل عناصر الشرطة. وأورد موقع “LCI” الإخباري أن الرجل أطلق رصاصات عدة في الهواء، وطلب حضور مفاوض. وذكرت قناة “Europe 1” التلفزيونية أن اتصالا جرى بين المنفذ والسلطات.

وأفادت “Europe 1″، نقلا عن مصادر لها، بأن الرجل أطلق النيران مرتين باتجاه رجال الشرطة.

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ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر قريب من الملف أن منفذ العملية حذر من أنه سيطلق النار على قوات الأمن “إذا أقدمت الشرطة على التدخل”.

فيما نقلت المواقع الإخبارية عن مصدر مطلع قوله إن المسلح المزود بكاميرا لتسجيل الفيديوهات وخوذة، يهدد بإطلاق النيران على الشرطة، إضافة إلى تهديده بقتل أحد الرهائن في حالة عدم رفع الطوق الأمني عن المبنى.

وبحسب تقارير إعلامية فإن محتجز الرهائن يدعي أن بحوزته متفجرات أيضا.

وذكرت صحيفة لو فيغارو أن المسلح الذي لا تعرف دوافعه حتى الآن، احتجز الرهائن عند الساعة 16:20 بالتوقيت المحلي.

وأضافت الصحيفة أن المسلح أطلق النار باتجاه الشرطة وطلب التحدث إلى مفاوضين.