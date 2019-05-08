وسط صدمة كبيرة، قال إرنستو فالفيردي، مدرب فريق برشلونة الإسباني، إن لا أعذار لديه بعد السقوط المدوي لـ “البلوغرانا” أمام ليفربول برباعية نظيفة، برسم إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، والإقصاء من المسابقة.
وأوضح فالفيردي في تصريح للصحافة: ” ما سأقوله حالياً هو عذراً للجماهير، النتيجة كانت كبيرة، والسيناريو تكرر للمرة الثانية، أشعر بالمرارة، لكنها كرة القدم وعلينا تقبل ما وقع اليوم”.
وشدد المتحدث ذاته، بأنه تفاجئ من “ريمونتادا” ليفربول الغير متوقعة، كما هو حال جميع متتبعي الشأن الكروي، معترفاً بأن رفاق محمد صلاح، أبرز غائب، عن الأمسية الكروية، كانوا الأفضل بالمستطيل الأخضر.
ارنستو فالفيردي، أشار خلال التصريحات ذاتها، أن لا أفكار لديه بخصوص المستقبل، وكيف لهزيمة اليوم أن تؤثر على “الكتالوني” مستقبلاً، مجدداً اعتذاره للجماهير.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الإقصاء من دوري الأبطال..مدرب برشلونة يروي تفاصيل الأمسية “القاتلة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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