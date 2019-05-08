في أول يوم رمضان.. ثلاثينية تضع تضع حدا لحياتها شنقا بكرسيف

عرفت جماعة المريحة بإقليم كرسيف، صباح اليوم الثلاثاء، أول ايّام شهر رمضان، حادث إنتحار إمرأة داخل منزلها.

وقالت مصادر “اليوم 24” إن الهالكة امرأة متزوجة، تبلغ من العمر 35 سنة، تم العثور عليها وهي معلقة بحبل داخل منزلها جثة هامدة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه لا يعرف لحد الساعة، سبب إقدام الهالكة على الانتحار، صبيحة أول ايّام شهر رمضان، إذ أستغلت غياب زوجها، لتضع حد لحياتها .

هذا وقد تم فتح تحقيق في الواقعة، من طرف عناصر الدرك الملكي، التي انتقلت عين المكان، ليتم نقل الهالكة الى مستودع ألاموات بكرسيف، قصد إخضاعها لتشريح الطب.