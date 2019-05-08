رشيد الوالي يطلق تحدي “كارني مول الحانوت”.. ويدعو لنشر الخير بدل الفضائح في رمضان -فيديو

أطلق الممثل المغربي، رشيد الوالي، اليوم الاثنين ، أول أيام رمضان، تحد جديد، بعنوان “كارني #مول_الحانوت”،يهدف إلى نشر ثقافة التعاون والتضامن خلال الشهر الفضيل.

وشارك رشيد الوالي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام مقطع فيديو، ظهر فيه يحمل مذكرة خاصة بـ”الكريدي” لدى البقال، ليعلن لجمهوره بداية تحدي جديد يهدف إلى تخفيف الأزمات المالية لدى المحتاجين عبر تأدية كل ما بذمتهم لدى البقال بدلا عنهم.

وأضاف الوالي أن يعتزم القيام بنفس الخطوة يوميا في رمضان، كما دعا جمهوره للانخراط في نفس التحدي، وتقليده، ونشر الخير بدل نشر الفضائح في الشهر الكريم، كما كتب في تعليقه على الفيديو.

هذا، و يلتقي المشاهدون في رمضان الحالي ، مع الوالي في مسلسل” الماضي لا يموت ” رفقة الممثلة فاطمة خير على القناة الأولى.