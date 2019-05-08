شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 7 أشخاص في إطلاق نار بولاية كولورادو الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أسفر حادث إطلاق نار عن إصابة 7 أشخاص على الأقل بجروح، أمس الثلاثاء، بمدرسة في ولاية كولورادو، بحسب وسائل إعلام أمريكية، فيما أعلنت السلطات المحلية القبض على شخصين يشتبه بتورطهما في إطلاق النار.
وكانت متحدثة باسم مكتب قائد شرطة مقاطعة دوغلاس التي تقع فيها المدرسة قد ذكرت أنه ربما يوجد مشتبه به ثالث.
بدوره ذكر مكتب قائد الشرطة في تغريدة أنه يجري في الوقت الحالي تحديد هوية مطلقي النار، فيما يتولى المحققون تفتيش المدرسة للعثور على أدلة ومعرفة ملابسات الحادث.
وشوهدت سيارات الإسعاف والمطافئ في مكان المدرسة لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
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