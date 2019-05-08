انتخاب اليمن لعضوية المجلس التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:57 صباحًا, 8 مايو 2019 م المناطق - وكالات انتخب اليمن اليوم لعضوية المجلس التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ, إضافة إلى الصين لمدة ثلاث سنوات، خلال الانتخابات في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن المجلس التنفيذي يعد الهيئة التشريعية لليونيسف، وهو مسؤول عن توفير الدعم الحكومي والإشراف على أنشطة اليونيسف طبقًا لقرارات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

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