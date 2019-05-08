مقتل 6 مدنيين بنيران مليشيا الحوثي في 3 محافظات يمنية

قتل 6 مدنيين بنيران ألغام وقناصة مليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظات حجة والضالع وتعز باليمن، في أحدث سلسلة جرائم إرهابية للمليشيا الحوثية خلال شهر رمضان المبارك.



وذكرت مصادر يمنية أن لغما أرضيا زرعته مليشيا الحوثي في عزلة "العبيسة" بمديرية كشر شمالي شرق حجة، انفجر ما أسفر عن مقتل 4 فتيات أثناء قيامهن برعي المواشي.



وكانت مليشيا الحوثي مطلع العام الجاري اجتاحت قرى العبيسة وكشر وفجرت عشرات المنازل، فضلا عن زراعة الألغام ردا على انتفاضة قبائل حجور في المنطقة.



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وفي الضالع، جنوبي البلاد، قتل شاب وأصيبت سيدة برصاص قناصة مليشيا الحوثي في مديرية قعطبة شمالي المحافظة، جنوبي البلاد.



وقالت المصادر إن قناصة الحوثي المتمركزين في تلة "الوعل"، المطلة على حي الحبيل، استهدفت بشكل عشوائي قرى المواطنين، وقتلت مدنيا يدعى هاني الحربي، وأصابت مواطنة يمنية أخرى بجروح خطيرة.



وفي تعز، قتل مدني برصاص قناص تابع لمليشيا الحوثي غربي المحافظة، وذكر مصدر محلي لـ"العين الإخبارية" أن القناص الحوثي يتمركز في تله "الخلوه" واستهدف سكان قرية "ماتع" في وادي الضباب بالمنفذ الغربي لمدينة تعز، ما أدى إلى مقتل مواطن قبل لحظات من استعداد الأهالي للإفطار.

وتواصل آلة القتل التابعة للانقلاب أرواح اليمنيين شمال البلاد وجنوبه في تصعيد عسكري لم يراعِ قطع الممرات الآمنة بين صنعاء وعدن واجتياح عشرات القرى في محافظة الضالع، سقط على إثره عشرات المدنيين قتلى وجرحى.

