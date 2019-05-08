انت الان تتابع وزير الخارجية الأمريكي بومبيو: إيران تصعد من أنشطتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بزيارة مفاجئة لبغداد يوم الثلاثاء والتقى مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بعد أن قال للصحفيين إن الولايات المتحدة تشعر بقلق إزاء سيادة العراق جراء تزايد النشاط الإيراني.
وقال بومبيو للصحفيين وهو في طريقه لبغداد ”أريد الذهاب إلى بغداد للتحدث مع القيادة هناك لأؤكد لهم استعدادنا لمواصلة ضمان أن العراق دولة ذات سيادة ومستقلة“.
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