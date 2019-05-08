الان تتابع تقارير عسكرية أمريكية: انتصار الجيش اليمني في الحديدة هو الحل الوحيد لأزمة اليمن والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قال تقرير أمريكي إنه منذ اتفاق الحديدة لوقف إطلاق النار بين الأطراف اليمنية في 18 ديسمبر، لم يعد الحوثيون المدعومون من إيران يتعرضون لضغط عسكري يدفع قدما بعملية السلام ويوقف الأزمة الإنسانية التي تعد الأسوأ في العالم.
وعد التقرير، الذي نشره معهد واشنطن للسياسات، نخبة من الباحثين، على رأسهم مايكل نايتس، الذي زار جبهات القتال في الحديدة مرتين خلال العام الماضي، وكينيث بولاك، وباربارا والتر.
وكشف التقرير أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحديدة كان بفعل الضغط العسكري الذي مارسه التحالف العربي، الذي أجبر الحوثيين على اختيار التوصل إلى الاتفاق قبيل استخدامها للأجزاء الواقعة تحت سيطرتها ورقة للمساومة.
وأشار التقرير إلى أن “المجتمع الدولي والأمم المتحدة فشلوا في تغيير الضغوط العسكرية على الحوثيين إلى ضغوط دبلوماسية موازية”، لافتا إلى أن “الأمور في ميناء الحديدة عادت إلى طبيعتها بعض الشيء بفضل الاتفاق، ولكن وراء مشارف الميناء يحتدم قتال شرس بين مليشيا الحوثي والقوات المشتركة”.
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