شكرا لقرائتكم خبر عن تحريك «يو إس إس» يرعب الملالي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وصف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إعلان الولايات المتحدة أخيراً إرسال حاملة طائرات وقاذفات للشرق الأوسط لتوجيه رسالة إلى طهران بأنه «حرب نفسية»، بحسب ما أفادت وكالة تسنيم للأنباء أمس (الثلاثاء). وجاء ذلك ردا على تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الأحد الماضي، التي أكد فيها أن الولايات المتحدة ستنشر مجموعة حاملة الطائرات الهجومية «يو إس إس..أبراهام لنكولن» وقوة قاذفات إلى الشرق الأوسط لتوجيه رسالة إلى إيران.

وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس، إن معلومات حصلت عليها واشنطن الأسبوع الماضي، أفادت بتخطيط إيران لاستهداف القوات الأمريكية في العراق وسورية، كانت وراء التحرك الأمريكي الأخير ضد إيران.

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وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن المعلومات أفادت بتنسيق إيران عبر وكلائها هجمات في مضيق باب المندب، وشن إيران هجمات بطائرات مسيرة في الخليج.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن ترصد أنشطة لإيران تعتبر بمثابة تصعيد، وحذرها من أن أي هجوم على مصالح واشنطن أو حلفائها سيقابل برد قاسٍ.

فيما أكدت مصادر فرنسية أن باريس أبلغت طهران أن أوروبا ستفرض عقوبات عليها إذا تراجعت عن أجزاء من الاتفاق النووي، ردا على إعلان إيران أمس أنها ستبلغ الدول الـ5 بتقليص التزاماتها في الاتفاق النووي.