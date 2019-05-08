شكرا لقرائتكم خبر عن قوات حفتر تسقط رابع طائرة لـ«الوفاق» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (طرابلس)

أسقط الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أمس (الثلاثاء)، طائرة حربية تابعة لقوات حكومة الوفاق، كانت تستعد لشنّ غارة جوية على مواقع تابعة للجيش، في منطقة الهيرة جنوب طرابلس. وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي إن دفاعات الجيش أسقطت الطائرة التابعة للكلية الجوية بمدينة مصراتة، كما تم القبض على قائدها، الذي تبين أنه يحمل الجنسية البرتغالية، ونشرت صورا ومقاطع فيديو من موقع الحادثة، وثقت لحظة سقوط الطائرة، ومشاهد من عملية القبض على قائدها.

يذكر أن هذه الطائرة هي الـ4 التابعة لقوات حكومة الوفاق التي يسقطها الجيش الليبي، منذ بدء عملية تحرير العاصمة، في الـ4 من شهر أبريل الماضي.

وشنّ سلاح الجو التابع لقوات حفتر الليلة قبل الماضية غارات على مواقع وتجمعات المليشيات المسلحة في ضواحي طرابلس، ونجح في تدمير عدد من الآليات والمخازن التابعة لهذه الجماعات.