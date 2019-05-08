شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتهم قطر بـ«مفاقمة» الخلاف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (لاهاي)

اتهمت الإمارات العربية المتحدة أمس (الثلاثاء) قطر بمفاقمة أزمة بدأت قبل عامين أسفرت عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة ودول الخليج. واتهمت أبو ظبي خلال جلسة استماع عقدت في لاهاي، الدوحة بـ«بث أكاذيب» ضد الإمارات ودعمها مختلف «الجماعات الإرهابية». وقالت سفيرة الإمارات لدى هولندا حصة عبدالله أحمد العتيبة: إن «قطر تواصل تعقيد النزاع». وأضافت أمام القضاة أن «قطر لا تسعى حقًا إلى حماية مواطنيها من أي تمييز عنصري مزعوم». ولفتت العتيبة إلى أن الدوحة تسعى للحصول على مساعدة من المحكمة للطلب من الإمارات إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وذلك من «دون أن تضطر قطر إلى إنهاء دعمها للإرهاب».

وتتهم الإمارات قطر بتقديم دعم كبير للعديد من الجماعات المتطرفة والإرهابية بما في ذلك تنظيم القاعدة وجبهة النصرة وتنظيم داعش، من خلال وسائل الإعلام القطرية مثل قناة الجزيرة. وتؤكد أبو ظبي أن قطر قدمت وثائق مزورة إلى المحكمة و«تعرقل الدخول إلى موقع طلبات التأشيرات». وناشدت الإمارات محكمة العدل الدولية، في مارس، باتخاذ إجراء ضد قطر، متهمة إياها بـ«عرقلة جهودها» لمساعدة المواطنين القطريين.