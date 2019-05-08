شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات الانقلاب تتساقط في الضالع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

شهدت معارك الضالع سقوط عدد من عناصر الحوثي، بينهم قيادات ميدانية. وقتل أكثر من 110 مسلحين حوثيين، بينهم قيادات بارزة، وأصيب العشرات في معارك مع الجيش الوطني خلال الـ24 ساعة الماضية في جبهات شمال مديريتي قعطبة ومريس محافظة الضالع وسط اليمن. وكشف مصدر عسكري، أن من بين القتلى القياديين سلطان هادي محفوظ داوود الذي ينتمي لمديرية أرحب بصنعاء، والعميد منير علي أحمد القحوم من محافظة عمران، موضحا أن 60 مسلحا أصيبوا في المواجهات، كما تم تدمير عدد من الآليات العسكرية والتعزيزات في قريتي حمر السادة والقفلة، ومقتل من كانوا على متنها، أثناء قدومهم إلى قرية قردح شمال مديرية قعطبة.

وأفاد المصدر بأن القوات أجبرت المليشيات على الفرار تحت وابل من نيران أسلحتها المتوسطة والثقيلة في مناطق حمران السادة والقاز، وقردح، وتبة السنترال، وريشان، والمبياض، والسبتا، والمنتزه غربي نقيل الشيم بمنطقة مريس شمال مديرية قعطبة.

من جهة أخرى، طالب تجار يمنيون بتوفير البدائل لمرور البضائع والشاحنات القادمة من ميناء عدن إلى صنعاء عبر محافظة الضالع، مؤكدين أن حركة المرور توقفت تماما بفعل المواجهات التي تشهدها مناطق الضالع بين الجيش الوطني والمليشيا الحوثية.

وأكد التجار أن الطرق الرئيسية التي تربط بين منطقة دمت والضالع ومحافظة إب متوقفة تماما، وسط تراكم للحاويات والبضائع في ميناء عدن، وعلى الطرق المؤدية إلى الضالع.