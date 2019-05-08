شكرا لقرائتكم خبر عن ألغام الحوثي تقتل 6 مدنيين في أول أيام رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

تحولت الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي في الطرقات والحقول الزراعية في اليمن إلى أكبر عدو للشعب اليمني، إذ قتل في اليوم الأول من رمضان (الإثنين) 6 مدنيين وأصيب 3 آخرون في انفجار ألغام في تعز وحجة. وقالت مصادر طبية لـ«الخليج 365»: إن 6 مدنيين قتلوا وأصيب 3 جراء انفجار لغم أرضي في سيارتهم بمنطقة العشملة بمديرية مقبنة، غرب محافظة تعز أمس، مؤكدة أن غالبية الضحايا الذين يصلون إلى المستشفيات من المناطق المحررة بين قتيل وجريح بفعل الألغام التي زرعتها المليشيات الانقلابية. وفي محافظة حجة، أكد حقوقيون يمنيون أن 4 فتيات من مديرية حجور التي شهدت معارك عنيفة مطلع العام الحالي قتلن أمس الأول في انفجار لغم أرضي زرعته المليشيا في جبل المنصورة. وقال الحقوقيون: إن الفتيات الـ4 كن يرعين الأغنام في الجبل.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر محلية أمس أن المختطف يحيى هادي صالح توفي في سجون مليشيا الحوثي بمحافظة عمران تحت التعذيب، مؤكدة أن صالح هو المختطف الثاني من أبناء قبائل حجور الذي تجري تصفيته في أقل من 3 أيام. وأفادت المصادر بأن يحيى هادي اختطف من مدينة ريدة بعد نزوحه إليها من منطقة حجور قبل شهرين.