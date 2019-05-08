شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: طائرات التحالف تستهدف مليشيا الحوثي في صعدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (صعدة) استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعزيزات لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة صعدة شمال اليمن. وذكر موقع «سبتمبر نت» التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن الغارات الجوية استهدفت (الثلاثاء) تعزيزات للمليشيا في مديريتي كتاف وباقم، وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر المليشيات، وتدمير أطقم وآليات وأسلحة تابعة لها.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليمن: طائرات التحالف تستهدف مليشيا الحوثي في صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.