شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو من بغداد: النشاط الإيراني يثير القلق والعراق وعد بحماية المصالح الأمريكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بغداد)

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنّ المسؤولين العراقيين الذين التقاهم خلال زيارة مفاجئة قام بها إلى بغداد مساء اليوم (الثلاثاء) وكان دافعها مواجهة التصعيد الإيراني، تعهّدوا أمامه بتوفير «الحماية المناسبة» لمصالح الولايات المتحدة في بلدهم.

وقال بومبيو للصحافيين الذين رافقوه في رحلته إلى العاصمة العراقية: «لقد تحدّثنا عن أهميّة أن يضمن العراق توفير الحماية المناسبة للأمريكيين في بلدهم»، مشيراً إلى أنّ المسؤولين العراقيين «أظهروا بأنّهم يدركون أن هذه مسؤوليتهم».

وكان بومبيو قد أعلن قبل لقائه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في ساعة متأخرة من مساء اليوم، أن بلاده تشعر بقلق إزاء سيادة العراق جراء تزايد النشاط الإيراني.