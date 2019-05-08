إطلاق نار في مدرسة بولاية كولورادو الأمريكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصيب شخصان على الأقل بجروح في إطلاق نار وقع اليوم، في مدرسة في ولاية كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية.

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وأعلنت السلطات المحلية القبض على شخصين يشتبه في تورطهما في إطلاق النار.

وكانت متحدثة باسم مكتب قائد شرطة مقاطعة دوغلاس التي تقع فيها المدرسة، قد ذكرت أنه ربما يوجد مشتبه فيه ثالث، فيما ذكر مكتب قائد الشرطة في تغريدة أنه يجري في الوقت الحالي تحديد هوية مطلقي النار.

ويتولى المحققون تفتيش المدرسة للعثور على أدلة ومعرفة ملابسات الحادث.