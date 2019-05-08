جريحان على الأقلّ في إطلاق نار داخل مدرسة في الولايات المتحدة

اسماء السيد - واشنطن: أصيب شخصان على الأقلّ بجروح في إطلاق نار حصل الثلاثاء داخل مدرسة في مدينة دنفر بولاية كولورادو في غرب الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت الشرطة، مشيرة إلى أنّها ما زالت تطارد مطلق أو مطلقي النار.

وقال قائد شرطة ضاحية دوغلاس في تغريدة على تويتر إنّ "الوضع لا يزال يتطوّر"، مشيراً إلى أنّ عناصره ما زالوا يطاردون مطلق أو مطلقي النار.

وبحسب تقارير لوسائل إعلام أميركية، فإن مطلقي النار في المدرسة عددهم ثلاثة تم القبض على إثنين منهم ولا يزال الثالث طليقاً.

وتستقبل المدرسة تلامذة من صفوف رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية.

