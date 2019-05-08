شكرا لقرائتكم خبر عن "دفاع النواب" تبحث الاستعداد الأمنى لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، 3 اجتماعات على مدار الأسبوع المقبل، برئاسة اللواء كمال عامر، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة في مقدمتها الوقوف علي الاستعداد الأمني لاستضافة مصر كأس الأمم الأفريقية عام 2019، يوم الأحد المقبل.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها المزمع عقدة يوم الإثنين، مشروع موازنة الإنتاج الحربي للعام المالي الجديد 2019/2020، بحضور ممثلي الوزارة.

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فيما تواصل اللجنة – يوم الثلاثاء مناقشة مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون المرور، ومشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس النواب في ذات الشأن، وذلك بالاشتراك مع ع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والصناعة، والنقل والمواصلات، والإدارة المحلية).

ويتضمن مشروع القانون، 96 مادة مقسمة إلى 5 أبواب، و6 مواد إصدار، ويراعى التدرج فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب وجسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء.

كما تقوم فلسلفة القانون الجديد على الحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.