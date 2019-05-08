شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "تضامن النواب" تناقش مشروع موازنة المجلس القومى للمرأة للعام 19/20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اجتماعيين اليوم الأربعاء لمناقشة عدد من مشروعات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020 فيما يخص القطاع، حيث تنظر فى اجتماعها الأول مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للعام المالي 2019/2020 بشأن المجلس القومي للمرأة.

أما الاجتماع الثاني للجنة المزمع عقده اليوم، مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2019/2020 والموازنة العامة للدولة لذات العام بشأن وزارة التضامن الإجتماعي (قطاع الشون الاجتماعية، مديريات الشؤون الإجتماعية بالمحافظات).

وكانت لجنة التضامن قد بدأت فى اجتماع سابق، مناقشة مشروعات الموازنة المتعلقة بها ومنها مشروع موازنة المجلس القومي للسكان للعام 2019/2020، والمجلس القومي للأمومة والطفولة للعام 2019/2020.