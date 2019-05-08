ثمانية جرحى في إطلاق نار بمدرسة في كولورادو الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

أصيب ثمانية طلاب على الأقل جراء إطلاق نار في مدرسة بولاية كولورادو الأمريكية.

ونقلت صحيفة "دنفر بوست" عن الشرطة، أنه تم اعتقال شخصين يشتبه في أنهما أطلقا النار بالمدرسة.

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وأفادت الشرطة بأنه تم إغلاق المدرسة ومدارس أخرى في محيطها، على خلفية الحادث.

ولم يتضح بعد الدافع وراء إطلاق النار.

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