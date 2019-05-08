ثمانية جرحى في إطلاق نار بمدرسة في كولورادو الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
أصيب ثمانية طلاب على الأقل جراء إطلاق نار في مدرسة بولاية كولورادو الأمريكية.
ونقلت صحيفة "دنفر بوست" عن الشرطة، أنه تم اعتقال شخصين يشتبه في أنهما أطلقا النار بالمدرسة.
وأفادت الشرطة بأنه تم إغلاق المدرسة ومدارس أخرى في محيطها، على خلفية الحادث.
ولم يتضح بعد الدافع وراء إطلاق النار.
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