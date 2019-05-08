محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
نجح رجال الإنقاذ البري في انتشال جثة عامل انهارت عليه حفرة في أثناء تنقيبه عن الآثار بمنزل في مركز الصف جنوب محافظة الجيزة.
تلقى اللواء محمود شوقي مدير قطاع شرق الجيزة إخطارا من شرطة النجدة بانهيار حفرة داخل منزل بقرية عرب العبابدة التابعة لدائرة مركز شرطة الصف.
دفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ بري بقيادة المقدم حازم لاشين، وتبين أنه أثناء تنقيب "سيد.ا" 31 سنة عن الآثار داخل منزل، انهارت عليه حفرة بعمق 12 مترا فلقي مصرعه، وتم انتشال الجثة.
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.
كانت هذه تفاصيل خبر بحث عن الثراء فدفع حياته الثمن.. انتشال جثة عامل من حفرة بعمق 12 مترا بالصف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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