سؤال برلماني بشأن مصير المعلمين المؤقتين في المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا ابراهيم:

تقدم النائب هشام مؤمن، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم، بشأن مصير المعلمين الجدد ممن قبلوا في مسابقة المعلمين بعد انتهاء التعاقد معهم.

وقال "مؤمن" في بيان اليوم، إنه سبق وأعلنت عدد من المديريات التربية والتعليم، عن رابط التقدم لمسابقة المعلمين المؤقتة والتي انطلقت خلال العام الجاري، وحددت المديريات خلال أعلنها شروط التقدم للمسابقة والتى تم إعلانها فى دواوين المديريات.

وأضاف: "تم التعاقد مع التخصصات المطلوبة وفق الاحتياجات لمدة فصل دراسي واحد هو الترم الثاني من العام الدراسي الجاري، كما أنه من المقرر أن يتقاضى المعلم مرتب شهري في حدود 1000 جنيه، بعد توفير الميزانيات المطلوبة، خلال فترة التعاقد المقررة".

وأكد النائب أن المعلمين المؤقتين اكتسبوا خبرة، واعتمدوا اعتمادًا كلياً على راتبهم وظيفتهم، معلقا: "هل سيتم الاستغناء عنهم بعد انتهاء التعاقد ليصبحوا عبئًا على العمالة المصرية.. أم سيتم احتوائهم والأخذ فى الاعتبار ضوابط وعوامل كونهم معلمين ولهم حقوق؟".