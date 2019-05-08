شبكة "CNN": توقيع شراكة مع مصر تأخذ عملنا إلى مستوى جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

تصوير - هاني رجب:

أعربت كاثي إيبال، نائب الرئيس لخدمات CNN التجارية، عن سعادتها "لإقامة شراكة مبتكرة وطويلة مع دولة كبيرة مثل مصر".

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وأطلقت وزارة السياحة الثلاثاء، حملة سياحية دولية بالشراكة مع شبكة (سي إن إن) العالمية للترويج للسياحة المصرية بشكل حديث ومعاصر من خلال مزيج مبتكر بين المنصات التليفزيونية والوسائط الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ونوهت "إيبال" -في مؤتمر صحفي اليوم- إلى أن هذه الشراكة الجديدة تأخذ عملنا في مجال العلامات التجارية مع وزارة السياحة المصرية إلى مستوى جديد، يستفيد من التأثير الإيجابي لمنصات CNN الكثيرة حول العالم، بالإضافة إلى محتواها والتقنيات الحديثة المستخدمة، وسنعمل جاهدين على إطلاع العالم على جمال مصر والهوية الثقافية لشعبها ونتطلع للعمل مع وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط وفريقها لتحقيق أكبر قدر من أهداف هذه الحملة.

وتستهدف وزارة السياحة من إطلاق الشراكة الموسعة مع شبكة CNN العالمية تنفيذ حملة سياحية دولية تهدف إلى تقديم مصر بصورة معاصرة وأكثر حداثة من خلال مزيج مبتكر يجمع بين المنصات التليفزيونية، والوسائط الرقمية، ومواقع التواصل الاجتماعي.