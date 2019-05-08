سمعة سيئة وسكين ولحظة شيطان.. القصة الكاملة لعاطل ذبح زوجته وشقيقه في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت قرية "بلتان" التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، جريمة قتل بشعة اهتزت لها الأبدان، حيث أقدم زوج على قتل زوجته وشقيقه عقب تدخله للدفاع عنها في مشاجرة مع المتهم، بسبب الخلافات الزوجية، ورفضه توفير مصروفات المنزل وخاصة مع دخول شهر رمضان.

"محمد مرزوق"، أحد جيران المجني عليهما، أكد أن المتهم سيئ السمعة وكان يعمل في إحدى شركات البترول وجرى فصله بسبب سوء سلوكه، بالإضافة إلى أنه كان دائم الشجار مع زوجته وشقيقه، وكان معروف بسوء السمعة والسلوك داخل القرية.

وأضاف "محمد"، أن شقيق المتهم طرده من المنزل بسبب سوء سلوكه، وغاب عن المنزل لأسابيع متتالية، وعندما حاول العودة في أول أيام رمضان، ما هي إلي دقائق معدودة وسمعنا أصوات صراخ، وتبين أنها مشاجرة بين المتهم وزوجته وشقيقه، بسبب مطالبة زوجته له بمصاريف المنزل واحتياجات رمضان.

وتابع "محمد" نشبت مشادة كلامية بين الزوج وشقيقه، تطورت إلى مشاجرة، تعدى على إثرها المتهم بسلاح أبيض "سكين"، كان بحوزته، على زوجته وشقيقه، ما أدى إلى مقتلهما.

وأدلى "إبراهيم.ع.ا"، المتهم بقتل زوجته وإصابة شقيقه بجروح قطعية في الرقبة، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث.

وقال المتهم: "فور عودتي للمنزل فوجئت باعتراض زوجتي وشقيقي لطريقي، وطالبتني زوجتي بمصاريف المنزل بأسلوب غير لائق" مضيفًا "كلمتني بأسلوب وحش".

وتابع المتهم، "عقب ذلك نشبت بيننا مشاجرة، ولم أشعر بنفسي إلا وأنا أسحب سكينًا كان بحوزتي وذبحت به زوجتي، وعند تدخل شقيقي ذبحته هو الأخر" قائلًا "كانت لحظة شيطان وأنا مكنتش ناوي أقتل حد".

بدأت تفاصيل الواقعة عندما استقبل مستشفى بنها الجامعي، "م. ع" صاحب معرض سيراميك، مصابًا بجرح ذبحي في الرقبة، وآخر قطعي في الذقن ونزيف داخلي، وتم حجزه للعلاج، ولا يمكن استجوابه، وتوفي متأثرًا بإصابته، و"ث. ع"، عاملة في سنترال، زوجة شقيق الأول، مصابة بجرح ذبحي في الرقبة من الخلف، وتوفيت فور وصولها.

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وانتقل إلى موقع البلاغ، العميد يحيى راضي، رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن مرتكب الواقعة "إ. ع."، عاطل، شقيق الأول، وزوج الثانية، إثر وجود خلافات بسبب تطاول المتهم على زوجته بالسب والشتم.

وألقى العقيد حسني نصار، مفتش مباحث القليوبية، القبض على المتهم، وجرى بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم "سكين" والتحفظ عليه وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، وأيد مضمون ما أسفر عنه الفحص.

وكشفت تحريات مباحث القليوبية، في واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها، ومحاولة ذبح شقيقه، والتي شهدتها قرية بلتان التابعة لمركز طوخ، أن المتهم كان دائم الاعتداء والتطاول على زوجته، بالسب والشتم، ما اضطرها للشكوى إلى شقيقه، الذي طرده من المنزل.

وتبين لضباط المباحث أن الاشتباكات تجددت حينما حاول الزوج العودة إلى منزله، حيث نشبت مشادة كلامية بينه وبين شقيقه، تطورت إلى مشاجرة اعتدى على إثرها المتهم بسلاح أبيض "سكين"، أعده سلفًا، على زوجته وشقيقه، ما أدى إلى مقتل الأولى وإصابة شقيقه، والذي لقي حتفه متأثرًا بإصابته.

في وقت لاحق وعقب نقل المصاب والمتوفاة إلى مستشفى بنها الجامعي، وبرفقتهما بعض من عائلتها والجيران، "عبدالله. ر"، عامل، و"محمد. ج"، عامل بمحل، و"أيمن. ص"، جار المصاب، و"دسوقي. ع"، شقيق المصاب والمتهم "علي. ا"، ابن القتيلة، وعلمهم بوفاة الثانية، واحتياج الأول للدخول لإحدى غرف العناية المركزة، وعدم تواجد أماكن شاغرة له، أحدثوا حالة من الفوضى داخل المستشفى، وكسروا لوحين زجاجيين في مكتب استقبال المستشفى.

وأسفرت الواقعة عن إصابة "و. م." طبيب عناية مركزة في المستشفى، بجرح قطعي بالركبة اليسرى، وتمكن المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث قسم ثان بنها من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

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