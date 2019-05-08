الحكم على تشكيل عصابي متهم باستعراض القوة لسرقة المواطنين بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، حكمها على تشكيل عصابي في قضية استعرض القوة ضد شخصين لسرقتهما، وأخذ ممتلكاتهم في البساتين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين "علي. م" عامل، و"جلال. ك"، و"شعبان.ح"، باستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجني عليهما "حسني. س" موظف، "حسام. ص" صاحب محل بقصد ترويعهما، وتخويفهما بإلحاق الأذى بهما، وسلب ممتلكاتهم، والسطوة عليهم مستخدمين أسلحة بيضاء.

كما قام المتهمين بسرقة محل مملوك للمجني عليه الثاني، وكان ذلك كرها عنه حال وجوده داخل المحل.