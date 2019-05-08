حلم الثراء ينهي حياة عامل في حفرة بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقي عامل مصرعه داخل حفرة أثناء تنقيبه عن الآثار بمنزل في مركز الصف جنوب الجيزة. تلقى اللواء محمود شوقي مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشرق إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص داخل حفرة بمنزل بدائرة مركز الصف. كشفت معاينة رجال الإنقاذ البري تحت إشراف اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، أن عاملا في العقد الثالث من العمر كان ينقب عن الآثار، انهارت عليه الرمال داخل حفرة، فلقي مصرعه في الحال. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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