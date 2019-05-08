المجلس العسكري السوداني يعفي عدداً من المسؤولين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (د ب أ)

أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عددا من القرارات، أعفى بموجبها عددا من المسؤولين.

وتضمنت القرارات اعفاء محمد عبد الرازق محمد مختار الأمين العام لديوان الزكاة وتعيين محمد بابكر إبراهيم خلفا له، وإعفاء الدكتورة فاطمة أحمد فضل مضوي المفوض العام لمفوضية الأمان الاجتماعي وخفض الفقر وتعيين سيف الدين عبد الرحيم محمد أحمد خلفا لها،حسبما ذكرت اليوم الثلاثاء وكالة الأنباء السودانية(سونا).

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كما تضمنت القرارات أيضا إعفاء إيمان فتح الرحمن سالم المفوض العام للمفوضية القومية لحقوق الإنسان وتعيين حورية إسماعيل عبد المحسن خلفا لها.

وشملت القرارات إعفاء الدكتور طلال الفاضل مهدي الطاهر المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي وتعيين بشير محمد الماحي خلفا له.

يأتي ذلك في إطار سلسلة الإجراءات التي يتخذها المجلس تحقيقا لطلبات المحتجين السودانيين بتطهير البلاد من رموز نظام الرئيس عمر البشير الذي تم الاطاحة به في الشهر الماضي.