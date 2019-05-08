ريمونتادا ليفربول| قبل صلاح.. هؤلاء قالوا "Never Give Up" عبر التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد الصباغ:

قبل انطلاق صافرة بداية لقاء الإياب بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وبرشلونة، تزين ملعب آنفيلد بالجماهير الآملة في تحقيق عودة تاريخية، وكان من بينهم لاعب المنتخب المصري محمد صلاح الذي جلس بين الجماهير، ومثلهم "لم يفقد الأمل" رغم ثلاثية الذهاب.

بدأت المباراة بالهتاف الشهير لجماهير ليفربول "لن تسير وحدك أبدًا"، وظهر محمد صلاح مهاجم الفريق المصاب مرتديًا قميصًا أسود اللون مكتبوب عليه عبارة "لا تفقد الأمل أبدًا" أو "Never Give Up".

ربما بدا صلاح شديد التفاؤل رغم خسارة فريقه بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب قبل أسبوع في ملعب برشلونة، لكن بعد 95 دقيقة من انطلاق المباراة، اتضح أن الجناح المصري كان على حق، وفاز ليفربول بأداء بطولي على برشلونة برباعية نظيفة في غياب أبرز نجومه فيرمينو وهدافه صلاح.

ليست هذه المرة الأولى التي تظهر فيها عبارة "لا تفقد الأمل أبدًا"، فطالما نطق بها كثير من الكتاب والفنانين والرياضيين الذين حققوا نجاح أو إنجاز تاريخي، ونرصد أبرز من تحدث عن عدم فقدان الأمل أبدًا، قبل أن يظهر صلاح بهذه الكلمات على ملابسه في ليلة تاريخية بدوري أبطال أوروبا.

زيدان

قالها لاعب ريال مدريد السابق وحامل لقب كأس العالم عام 1998 زين الدين زيدان، والذي حصد كمدرب لريال مدريد أيضًا لقب بطولة دوري أبطال أوروبا لثلاثة أعوام متتالية من 2016 إلى 2018.

تحدث لاعب المنتخب الفرنسي من أصل جزائري من قبل عن القتال دائمًا وعدم فقدان الأمل، وقال: "كان أبي الذي علمني أن المهاجر عليه أن يعمل بجهد مضاعف أكثر من أي شخص آخر، وأنه لا يجب أن نفقد الأمل أبدًا".

جورج فورمان

هو ملاكم أمريكي شهير مولود في ولاية تكساس عام 1949. بطل العالم في ملاكمة الوزن الثقيل وحصل على لقب العالم مرتين، بجانب حصوله على ميدالية ذهبية أولمبية.

لم يفقد الأمل حينما تقدم به العمر حتى صار أكبر الملاكمين سنًا في العالم يحصل على لقب بطل العالم في الوزن الثقيل وذلك في سن الخامسة والأربعين حينما تغلب على ملاكم عمره 26 سنة.

قال جورج فورمان ذات مرة: "أدركت من الخبرة أنه لا يجب أن تفقد الأمل أبدًا في قدراتك أو قدرات الآخرين".

جاكسون براون جونيور

الكاتب الأمريكي مشهور بكتابه "إرشادات الحياة القصيرة" الذي كان أفضل الكتب مبيعا في عام 1993.

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لم يغفل براون أهمية الأمل في الحياة وقال: "لا تفقد الأمل أبدًا فيما تريد فعلا أن تقوم به. الشخص الذي يمتلك أحلاما كبيرة أكثر قوة من الذي يمتلك كل الحقائق".

لوكا مودريتش

ابن الحرب الأهلية في كرواتيا حصد جائزة أفضل لاعب في العالم سنة 2018، وحصد بطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس العالم للأندية مع ناديه ريال مدريد.

وصل بفريقه كرواتيا في مفاجأة كبيرة إلى نهائي كأس العالم في روسيا العام الماضي، قبل أن يخسر أمام منتخب فرنسا.

قال مودريتش في حوار سابق عن ظروف حياته خلال الحرب وتغله عليها حتى وصوله إلى قمة النجاح: "أكثر الأشياء أهمية هو عدم فقدان الأمل أبدًا، لا تفقد الأمل في الظروف، كن واثقًا في نفسك مهما كانت العقبات في طريقك".

جورج إليوت

على العكس من اسمها المستعار الذكوري، لكن من نتحدث عنها هي ماري آن إيفانس الروائية البريطانية المولودة عام 1819، وتوفيت عام 1880.

هي أكثر شهرة باسمها "جورج إليوت" الذي كتبت به رواياتها، وقد اختارت اسما قلميا ذكوريا لأنه بحسب رأيها أرادت ان تكون واثقة من أن تأخذ أعمالها محمل الجد وكي لا يعتربها أحد كاتبة رومانسية لمجرد أنها امرأة.

قالت الروائية التاريخية من قبل: "لا يمكننا فقدان الأمل والتوقف عن الأمنيات طول الحياة. هناك أشياء بعينها نشعر بأنها جميلة وجيدة، وبعدها يجب أن نشعر بالجوع قليلًا". وذلك في إشارة إلى أن الأمور الجميلة تحدث ثم نمر بلحظات معاكسة، ولكن لا يجب أن نتوقف عن الأمل.

أرنولد

أليكس أرنولد، ربما هو شاب صغير في العشرين من عمره، لكنه ظهر مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي، ووصل للمباراة النهائية.

كان أحد أبطال ليلة آنفيلد، وحسمها بركنية ماكرة أرسلها إلى أوريجي الذي سجل الهدف الرابع في مرمي برشلونة.

أرنولد قال في أحد حواراته السابقة: "هذا ما تربيت عليه، ألا أفقد الأمل أبدًا".