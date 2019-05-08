إكسون موبيل: نتوقع نموا كبيرا مع شركة أدنوك

أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل على أهمية الشراكة مع شركة أدنوك الإماراتية على المدى الطويل، مشيرا إلى حقل زاكوم العلوي، كأحد أهم المشاريع التي يركزون عليها.

وفي لقاء خاص مع سكاي نيوز عربية، قال دارين وودز إن شركته "لديها تاريخ طويل في أبوظبي، فقبل 80 عاما وقعنا أول امتياز لنا هنا.. ولدينا اليوم علاقة ناجحة جدا".

وأضاف أن إكسون موبيل تطور مع أدنوك موارد في حقل زاكوم العلوي و"هو أحد أهم المناطق التي نركز عليها.. أعتقد أن ما نراه مع أدنوك يحفز تحسين الفعالية ويحسن أيضا الربحية والتركيز على

الرقمنة".

وذكر أن الشركة حققت تقدما جيدا فيما يتعلق بهدف إنتاج 750 ألف برميل يوميا، منذ بدء العمل فيه عام 2006.

وأشار إلى أن كل هذه الأمور تتلائم مع الرؤية طويلة المدى للعمل على سد حاجة العالم المتنامية من النفط والغاز، والقيام بذلك بفعالية وكفاءة.

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وقال وودز:"حتى إذا تغيرت الأسعار، فمع انتقالنا من المدى القصير الى المدى الطويل، فستكون تجارتنا ناجحة وأنا أعلم أن أدنوك تركز على ذلك وشركتنا أيضا، لذلك فإن شراكتنا ناجحة".

وأشاد وودز بالتقدم الكبير الذي تحققه أدنوك، قائلا" هم طامحون للغاية وأصحاب رؤية، وقد قاد الدكتور سلطان الجابر الشركة لتحقيق تقدم كبير، وقد أدركت الشركة أنها يمكنها تحقيق المزيد. ويتجلى ذلك بوضوح فيما حققته من أرباح وأداء تشغيلي أفضل".

"وبوسعنا القول مع ذلك، إنهم ما يزالون في بداية الطريق، ونتوقع أن نرى مواصلة النجاح والتطوير أكثر فأكثر مع مرور الوقت".

وتوقع وودز نمو الطلب العالمي على الطاقة، قائلا:" نتوقع تضاعف الناتج المحلي الإجمالي وزيادة سكان العالم بنسبة 30 في المئة مع تضاعف حجم الطبقة المتوسطة، ونمو الاقتصاد وتحسن معيشة السكان سيحفز الطلب على الطاقة".

وقال إن النمو الاقتصادي سيحفز النمو في القطاع بنسبة 1.7 في المئة سنويا، وسيحفز الطلب على الغاز بنسبة 1.3 في المئة سنويا.