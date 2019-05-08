فرنسا: إيران ستعرض نفسها للعقوبات في حال انتهكت الاتفاق

أعلنت مصادر في الرئاسة الفرنسية أن الدول الأوروبية قد تعيد فرض العقوبات على إيران، في حال أقدمت الأخيرة على أي خطوات تنتهك الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015.
مسؤول فرنسي قوله: "لا نريد أن تعلن طهران غدا عن خطواتتنتهك الاتفاق النووي، لأنه في هذا الحال سيتعين علينا، أي على الأوروبيين، إعادة فرض العقوبات وفقا لشروط الاتفاق"، حسب وكالة "رويترز" .
وأضاف أنه سيكون هناك رد جماعي من الدول الأوروبية، ولكن من غير
من جهته، قال مسؤول فرنسي آخر إن الدول الأوروبية لا تريد أن تتجه الأمور إلى مثل هذا الحد، لكنها تريد من إيران أن تحترم التزاماتها، وهذا هو جوهر الرسالة التي وجهتها الدول الأوروبية إلى طهران وواشنطن.
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