فرنسا: إيران ستعرض نفسها للعقوبات في حال انتهكت الاتفاق

أعلنت مصادر في الرئاسة الفرنسية أن الدول الأوروبية قد تعيد فرض العقوبات على إيران، في حال أقدمت الأخيرة على أي خطوات تنتهك الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015.

مسؤول فرنسي قوله: "لا نريد أن تعلن طهران غدا عن خطوات

تنتهك الاتفاق النووي، لأنه في هذا الحال سيتعين علينا، أي على الأوروبيين، إعادة فرض العقوبات وفقا لشروط الاتفاق"، حسب وكالة "رويترز" .

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وأضاف أنه سيكون هناك رد جماعي من الدول الأوروبية، ولكن من غير

المعروف حتى الآن ما هو بالتفصيل، وهذا سيتوقف على ما ستعلنه إيران غدا، مؤكدا أن الأوروبيين يستعدون لمختلف السيناريوهات.

من جهته، قال مسؤول فرنسي آخر إن الدول الأوروبية لا تريد أن تتجه الأمور إلى مثل هذا الحد، لكنها تريد من إيران أن تحترم التزاماتها، وهذا هو جوهر الرسالة التي وجهتها الدول الأوروبية إلى طهران وواشنطن.