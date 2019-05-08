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وزير الخارجية الأمريكي يصل العراق

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وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة سرية، مساء اليوم الثلاثاء.

 

وأكد عن مصدر حكومي أن "بومبيو وصل بعد عصر اليوم إلى بغداد، والتقى رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي

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في زيارة سريعة"، حسب قناة روسيا اليوم .

 

وأضاف أن "بومبيو جاء ليبحث استثناء العراق من التعاملات مع إيران التي تخضع للعقوبات الأميركية".

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