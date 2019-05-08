وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة سرية، مساء اليوم الثلاثاء.
وأكد عن مصدر حكومي أن "بومبيو وصل بعد عصر اليوم إلى بغداد، والتقى رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي
وأضاف أن "بومبيو جاء ليبحث استثناء العراق من التعاملات مع إيران التي تخضع للعقوبات الأميركية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الأمريكي يصل العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.