أحزاب تتعاون مع مرشح ضد أردوغان بانتخابات إسطنبول

أشارت عدة أحزاب تركية صغيرة اليوم الثلاثاء إلى أنها قد تدعم مرشح المعارضة لمنصب رئيس بلدية إسطنبول في إعادة الانتخابات وذلك احتجاجا على قرار المجلس الأعلى للانتخابات إلغاء نتائج انتخابات البلدية التي أجريت في مارس.
وكان قد أُعلن فوز أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري بمنصب رئيس بلدية اسطنبول في منتصف أبريلبعد أسابيع من الجدل بشأن النتائج وإعادة فرز جزئي للأصوات.
لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية الحاكم طالبا مرارا بإلغاء انتخابات اسطنبول بزعم حدوث مخالفات على نطاق واسع.
وتفوق إمام أوغلو على بن علي يلدريم رئيس الوزراء السابق
وأيد أردوغان إعادة إجراء الانتخابات في إسطنبول وقال لأعضاء حزبه في البرلمان "نرى أن هذه خطوة مهمة لتعزيز ديمقراطيتنا. نعتقد أنه كان هناك فساد منظم وانعدام تام للشرعية في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول".
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