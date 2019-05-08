20 ألف سلة إفطار بأفغانستان و95 ألف مستفيد من الإغاثة في اليمن

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع 20 ألف سلة غذائية في أفغانستان، ضمن مشروع إفطار الصائم، وسيستمر التوزيع خلال شهر رمضان المبارك في 5 مقاطعات أفغانية، حيث سيتم توزيع 20 ألف سلة غذائية، بقيمة إجمالية تبلغ مليون دولار أميركي.

مشاريع إنسانية

خلال التدشين قدم وزير المهاجرين الأفغاني سيد حسين عالمي بلخي الشكر للمملكة على تنفيذها مشاريع إنسانية متعددة لصالح الشعب الأفغاني في المجالات الإغاثية والصحية والتعليمية المختلفة.

علاقات وثيقة

أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين جاسم الخالدي، أن المشروع يستفيد منه 20 ألفا من الأسر الفقيرة، مضيفا أن المملكة ستنفذ مشاريع إنسانية أخرى لصالح الشعب الأفغاني، مفيدا أن مشروع إفطار الصائم حلقة من تلك المشاريع الخيرية.

أسر فقيرة

وزع المركز 4.900 كرتون لحم على الأسر الفقيرة والأرامل والنازحين والمتضررين في مديريتي الغيضة وحوف بمحافظة المهرة، يستفيد منها 19.600 فرد. كما وزع 3100 كرتون لحم على الأسر الفقيرة والأرامل والنازحين والمتضررين في مديريات المسيلة وسيحوت وقشن وحصوين التابعة لمحافظة المهرة، يستفيد منها 12.400 فرد.

محتاجون ونازحون

انتهى المركز من توزيع 2600 كرتون تمر على الأسر المحتاجة في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، يستفيد منها 15.600 فرد.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 330 مشروعا.

وزّع المركز كذلك 2000 كرتون لحم على المتضررين والمحتاجين والنازحين في مديريتي الوادي وصرواح بمحافظة مأرب، يستفيد منها 8000 فرد. كما وزّع 10.000 كرتون لحم على النازحين من المحافظات إلى مدينة مأرب والمتضررين والمحتاجين في 8 مديريات بمحافظة مأرب، يستفيد منها 40.000 فرد.

لست وحدك

سلم المركز السلة الغذائية لشهر مايو 2019 لأسر 420 يتيما ويتيمة من أيتام محافظات مأرب، وصنعاء، والبيضاء، والجوف، والساحل الغربي، ضمن برنامج «لست وحدك» لحماية أسر الأيتام في اليمن.

480 طن تمر

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تسلم برنامج الأغذية العالمي فيا لأردن 480 طن تمر، وتعد هذه الشحنة التي تم تسليمها جزءا من تبرع المملكة لبرنامج الأغذية العالمي، الذي سيتولى مسؤولية توزيعها في الأردن، ويأتي هذا العمل تجسيدا لدور المملكة العربية السعودية الخيري والإنساني والريادي تجاه المجتمعات المنكوبة في شتى أنحاء العالم، وأهميته في رفع المعاناة عن الإنسان ليعيش حياة كريمة.

تسليم السلة الغذائية الشهرية لأسر 420 يتيما في 5 محافظات

الإغاثة في اليمن

محافظة المهرة

8000 كرتون لحم

32 ألف مستفيد

محافظة حضرموت

2600 كرتون تمر

15.600 مستفيد

محافظة مأرب

12 ألف كرتون لحم

48 ألف مستفيد