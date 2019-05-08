محمد الحوثي يعترف بالإملاءات الخارجية

الشعب اليمني يدفع ثمن نزوات الحوثي الخارجية بالقتل والتشريد والنزوح

من فمك أدينك، هكذا وصل الحال بعضو ما يسمى المجلس السياسي للانقلابيين محمد علي الحوثي، الذي أقرّ باعتراف خلال لقاء تلفزيوني أجرته معه قناة «اللحظة»، بأن الحوثيين يعملون وفق أجندة خارجية، ترسم لهم مساراتهم، إذ قال حرفيا «نعمل وفق الإملاءات»، وعلى الرغم من محاولته اللاحقة لتصحيح ما نطق به، إلا أن اعترافه أدانه وكشف حقيقة جماعته.

أبرز اعترافات الحوثي

نتحرك وفق ما يملى علينا

عاصفة الحزم كانت مفاجئة لنا

المبعوث الدولي أبلغنا بأننا سنتعرض لهجوم

في أول حوار تلفزيوني لعضو المجلس السياسي محمد علي الحوثي عبر قناة «اللحظة» مع الإعلامي عابد المهذري، ظهرت اعترافات صريحة وواضحة على لسان القيادي الحوثي تكشف حقائق حاول الحوثيون خلال الفترات الماضية إنكارها وجحدها، لتؤكد الصراعات داخل المجلس السياسي، وكذلك فقد واختفاء قيادات حوثية في مواقع وزارية وعسكرية دونما علم أو معرفة عن مصيرهم، إضافة إلى عدم معرفة بما يدور على الأرض، ومن أبرز الاعترافات التي كشفها ذلك الحوار مع القيادي الحوثي عندما نطقت لسانه بزلة لتقول الحقيقة التي من أجلها يقاتل الحوثيون ويذهبون باليمن إلى مصير المجهول فيما لايزالون يكابرون وينكرون، حينما قال محمد الحوثي نعمل وفق الإملاءات، ليستدرك ذلك ويصححه في ذات اللحظة، كما أتى في مقدمة تلك الاعترافات أن عاصفة الحزم كانت مفاجئة لتلك العصابات الانقلابية، وقال محمد الحوثي إنه كان حين انطلاق عاصفة الحزم نائما، فيما كان عبدالملك الحوثي يلتقي وفدا زائرا، وأضاف أن كل الأجهزة التابعة لهم لم يكن لديها أي معلومات حول انطلاق عاصفة الحزم، وأن الضربة كانت مفاجئة للجميع، واعترف محمد الحوثي بأن المبعوث الدولي إلى اليمن مارتين غريفيت هو أول من أبلغهم بأن هناك هجوما سيحدث عليهم، مما يؤكد أن ابن عمر كان يعمل لصالحهم ويخطط معهم، وفي ثنايا اللقاء كرر الإعلامي عابد المهذري مرارا وصف محمد الحوثي بالرجل الأول في الجماعة، إلا أنه كان محمد الحوثي يرفض هذا اللقب ويقول إن عبدالملك الحوثي هو الرجل الأول لكونه أول من ألقى الخطاب بعد انطلاق عاصفة الحزم.

زلة لسان تكشف الحقيقة

عند سؤال الإعلامي عابد المهذري لمحمد الحوثي بقوله انت قائد ولاتزال قائدا فأين موقعك من القيادة الآن ؟ أجاب الحوثي بقوله: أنا مواطن يمني أتحرك وفق ما يمليه الضمير، قاطعه المذيع المهذري وقال: أنا أتحدث عن قيادة بلد وقيادة شعب وقيادة وطن من حكم موقعك الرسمي والثوري أريد الإيضاح: أجاب الحوثي مباشرة بقوله: «نتحرك وفق ما يملى علينا، ثم يستدرك ذلك مباشرة ويقول ما نلحظ أن هناك مصلحة للوطن» نطقت لسانه وزلت بالحقيقة وحاول استدراكها، وهو الأمر الذي يؤكد للجميع أنهم أدوات بيد غيرهم ويسيرون وفق إملاءات محددة تملى عليهم.

عدم قناعة بمنصب مهدي المشاط

وفي سؤال لمحمد الحوثي هل بالإمكان أن نسميك الرئيس السابق، وهل يمكن أن نقول إنك الرئيس الطامح بالعودة للرئاسة؟

اجاب محمد الحوثي بقوله: «لا ليس كذلك، ولم نكن نتمنى أن نكون دخلنا إلى المجلس السياسي الأعلى، كنا نريد العيش كمواطنين سلمنا الدور وانتهت مهمتنا».

المذيع: هل إمكانية عودتك للرئاسة ممكنة؟

الأخ الرئيس مهدي المشاط يقوم بدوره ومهامه ولا نحبذ أن نعود إلى المكان ذاته.

المذيع: مهدي المشاط حل مكان رفيق دربك صالح الصماد هل يمكن أن نرى محمد الحوثي مكان مهدي المشاط ؟

الأخ مهدي المشاط الضرورة هي التي وضعته في هذا المكان ولو بقي الصماد لما تواجد مهدي المشاط في المكان الذي يتواجد فيه الآن.

استمرار في الكذب والخداع

المذيع: ماهي الضمانات التي يمكن أن تقدمها إذا كنت لست راغبا في موقع الرئيس، لأن الكثير من الرؤساء عازفون عن السلطة آخرهم بو تفليقة ؟

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الضمانات من قبلنا لا أعتقد أننا بحاجة إلى ضمانات لأن المتواجد الأخ الرئيس مهدي المشاط أكبر ضمان.

لو كنت رئيسا أو عندما تصبح رئيسا أو تعود للرئاسة ألا تخشى أن يخرج الشعب ويطالب برحيلك ؟

هذه الأشياء غير واردة في أذهاننا ولا نحبذها ولا نحبها ويكفينا سنة ونصف من الرئاسة.

تملص من نهب البنك المركزي

المذيع: اتهمت بأشياء كثيرة منها فساد وعنصرية هاشمية وتسلط واستحواذ على المناصب ونهب للبنك المركزي لنبدأ من آخر نقطة البنك المركزي ؟

محمد الحوثي: البنك المركزي اليمني بنك عريق، لن يقبل عني الدفاع عما اتهمنا به ولكن تبقى إشاعات والبنك المركزي بياناته معروفه مصروفاته معروفة إيراداته معروفة.

كم كان في البنك المركزي من أموال عندما استلمت السلطة ؟

تركنا البنك المركزي وله استقلالية ولم نتدخل في الأرقام أو كيفية إدارة البنك المركزي.

إدارة الوزراء

رغم أكاذيب محمد الحوثي المتواصلة والقيادات الحوثية العليا في عدم التداخل في القضايا والأمور السياسية، سجل محمد الحوثي اعترافا جديدا بتدخله وتوجيهاته للوزراء حين قال: التقيت 17 وزيرا في منزل الصبيحي في ذلك الوقت، وقالوا إنهم سوف يمارسون أعمالهم الروتينية وإدارة الوزارات.

اتهامات للمجلس السياسي

فيما ظهر محمد الحوثي يحاول مديح مهدي المشاط والثناء على المجلس السياسي إلا أنه ليوجه التهم للمشاط والمجلس السياسي حينما سأله عابد المهذري بأن هناك أشخاصا هربوا إلى الشرعية هل أنت أوفدتهم لتسجيل اختراق للطرف الآخر ويعملون لصالحكم ؟

أجاب محمد الحوثي بقوله إن محمد زمام غادر بإذن وتوجه إلى حرض وتم القبض عليه هناك وتم تسهيل مهمته، ونحن نكلف الجميع للمعطيات الوطنية، وأضاف أنت تستطيع أن تقول إننا تعاملنا مع الجميع من وفق نظرة الاستيعاب للآخرين ولم نقص أحدا، وعندما غادروا في العام 2016 و2017 فعليك أن تسال المجلس السياسي الأعلى.

اعتراف بفقد قيادات حوثية

المذيع: أين محمد البقيعري عضو لجنتك الثورية العليا ؟

لا أعلم، كل ما أعرفه أنه كان متواجدا في تعز ومرتبط بالمنطقة العسكرية الرابعة في تعز.