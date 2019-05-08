الأمن السوداني يحبط مخططا لكتائب ظل النظام

كشفت مصادر محلية في الخرطوم، أمس، تفاصيل جديدة عن خلايا كتائب الظل التابعة للنظام البائد التي ضبطتها السلطات الأمنية، أول من أمس، بعد أن تلقت معلومات عن نشاط محموم تقوم به خلايا سرية لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير وحزبه في محاولة لإجهاض الحراك الشعبي الذي يقوده السودانيون.

سقوط الخلية رقم 11

ونقلت المصادر عن قوات الدعم السريع وشرطة الخرطوم قولهما إن الخلية تعتبر رقم 11 التابعة لخلايا كتائب الظل، وأنهما عثرتا لدى مداهمة الشقة على (26) بندقية كلاشنكوف و(3) رشاشات وأكثر من (10) آلاف طلقة كلاشنكوف وكميات من ذخائر الرشاشات وذخيرة دوشكا بجانب بنادق قناصة وطبنجات، إلى جانب ضبط أحزمة ناسفة كانت جاهزة وموصلة ومعدة للتفجير.

مناظير ليلية

كما تم ضبط (3) مناظير ليلية وأجهزة تحكم عن بعد ونحو (15) من أجهزة الاتصال التقنية المتطورة بجانب أكثر من (6) أجهزة لاسلكي، وعصا كهربائية، وعدد من الحواسيب الرقمية و(8) سيارات كانت تقف بالمبنى عبارة عن (6) بكاسي وحافلة ولاندكروزر، فيما تم القبض على 10متهمين.

حزب البشير يتباهى بكتائب الظل

وكانت قيادات بارزة في حزب المؤتمر الوطني تباهت في لقاءات تلفزيونية بُعيد اندلاع الاحتجاجات ضد حكومة البشير في ديسمبر الماضي، أن نظامه محميٌ بكتائب ظِل مستعدة للتضحية بالأرواح لحماية النظام، فيما يعتقد على نطاق واسع أن الملثمين الذين كانوا يقمعون المتظاهرين في سيارات دون لوحات رقمية وقتلوا وجرحوا العشرات هم أفراد تابعون لهذه الكتائب.

إحباط مخطط تخريبي

وقالت قوات الدعم السريع إن معلومات توفرت لديها تفيد بأن خلية تستغل منزلاً بالطائف (الخرطوم) مربع 22 خلف إحدى الصالات، وأن الخلية كانت تستعد لإنفاذ مخطط تخريبي، مشيرة إلى أنه أثناء تفتيش المنزل عثر على شارات عسكرية وأزياء جديدة لم تستعمل تخص القوات النظامية الأمن والقوات المسلحة والشرطة، وتم ضبط لوحات حكومية صفراء ولوحات مدنية عادية وبطاقات عسكرية وشارات لرتب ضباط مختلفة، وضبطت أيضاً أكثر من (6) شهادات لدورات تدريبية عسكرية تلقاها منسوبو الخلية.

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وذكرت المصادر أنه تم توقيف المتهمين وإحالتهم إلى قسم شرطة الخرطوم شرق وبدء التحريات معهم، ودوُن في مواجهتهم بلاغات تحت طائلة قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات وقانون مكافحة الإرهاب والقانون الجنائي وشرعت الشرطة في التحقيق معهم.

من أوراق كتائب الظل

ميليشيات سرية كونها حزب المؤتمر الوطني لحماية النظام

كتائب عسكرية ومجاهدون قاتلوا مع الجيش في أوقات سابقة

قوات أمن شعبي تتخلخل داخل الأحياء

ملثمون بزي مدني يقمعون المتظاهرين

لا يعرف عددهم بالضبط